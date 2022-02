Tunisia: Saied firma decreto istituzione Csm provvisorio

(ANSA) - TUNISI, 13 FEB - Ad una settimana dal suo annuncio il presidente tunisino Kais Saied "ha promulgato un decreto legge che istituisce un Consiglio superiore della magistratura provvisorio, sottolineando la necessità di un sistema giudiziario equo che promuova l'uguaglianza davanti alla legge e ribadendo il suo rispetto per l'indipendenza della magistratura". E' quanto si legge sul profilo Twitter della presidenza tunisina con un testo accompagnato da una foto che ritrae il presidente nell'atto di ricevere la premier Najla Bouden e la ministra della Giustizia Leila Jaffel. La decisione di sciogliere il Csm ha scatenato la settimana scorsa dure critiche da parte degli stessi giudici tunisini che hanno osservato due giorni di sciopero e di buona parte della comunità internazionale che ha messo in rilievo il non rispetto dell'indipendenza della magistratura e l'unilateralità dell'azione. Il presidente Saied ha risposto duramente affermando che la Tunisia è uno Stato sovrano e ribadito più volte la necessità di aver bisogno di una magistratura non corrotta. "Parliamo con tutti, siamo uno stato sovrano che rispetta la legge e aspiriamo non a quello che definiscono Stato di diritto, ma a una società di diritto", ha affermato il Presidente in risposta alle critiche. In base alle prime indiscrezioni sul testo del decreto legge fuoriuscite sui media locali, il nuovo Csm provvisorio contiene norme piuttosto rigide che aumentano i poteri e l'ingerenza di Saied e l'imposizione in questa fase del divieto di "ogni tipo di sciopero" e forme di "azioni collettive organizzate". (ANSA)