Tunisia: in piazza attivisti pro democrazia e Ennhadha

(ANSA) - TUNISI, 13 FEB - Quasi duemila persone hanno raccolto oggi l'appello del collettivo 'Cittadini contro il colpo di stato' e del partito islamico Ennhadha protestando oggi nei pressi della Città della Cultura contro le misure decise dal presidente Kais Saied dal 25 luglio scorso, definite un colpo di Stato, e per difendere i diritti e le libertà. Il gruppo guidato dall'avvocato Jaouhar Ben Mbarek, ha espresso inoltre la propria contrarietà allo scioglimento del Consiglio superiore della magistratura deciso dal Saied. "Abbasso, abbasso il colpo di stato" e "libertà! libertà! Lo stato di polizia è finito", tra gli slogan dei manifestanti.

Un altro leader del collettivo "Cittadini contro il colpo di stato", Habibi Bouajila, ha chiesto l'organizzazione di un dialogo nazionale che riunisca partiti politici e organizzazioni sociali e imprenditoriali con l'obiettivo di tracciare una roadmap per salvare il Paese. Intanto il presidente Kais Saied ha firmato il decreto istitutivo del Consiglio superiore della magistratura provvisorio, composto da 31 articoli che ridefiniscono l'organo di autogoverno dei giudici in questa fase di emergenza. Il nuovo Csm è composto da 21 giudici di cui 9 nominati con decreto presidenziale tra i magistrati non più in attività. (ANSA)