Tunisia: Saied, un consiglio provvisorio rimpiazzerà Csm

(ANSA) - TUNISI, 10 FEB - In attesa dell'insediamento di un nuovo Consiglio superiore della magistratura (Csm), che verrà disciplinato in base a una nuova legge, sarà costituito un Csm provvisorio per la gestione delle questioni urgenti. Lo ha detto la ministra tunisina della Giustizia, Leila Jaffel, al termine di un incontro con il presidente Kaïs Saïed, incentrato proprio sui problemi del settore giudiziario, in particolare dopo la decisione di Saied sciogliere il Consiglio superiore della magistratura.

La ministra - si legge in una nota di Cartagine - ha aggiunto che il presidente ha espresso il suo attaccamento al Csm come istituzione costituzionale che garantisce l'indipendenza della giustizia. "Il Presidente della Repubblica ha assicurato che il processo sarà democratico e inclusivo, consentendo di garantire la giustizia. Ha anche assicurato che la legge sul Csm sarà rivista al fine di preservare i diritti dei giudici". (ANSA).