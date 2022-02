Tunisia:Jerandi, scioglimento Csm fa parte riforma giustizia

(ANSA) - TUNISI, 09 FEB - Il ministro degli Esteri tunisino Othman Jerandi, ha affermato che la decisione di sciogliere il Consiglio supremo della magistratura (Csm) si inserisce nel piano di continuità di correzione del processo democratico avviato lo scorso 25 luglio, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 80 della Costituzione e al dpr 117/21. Ricevendo gli ambasciatori del G7 e il rappresentante dell'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani in Tunisia, il ministro ha sottolineato che la decisione del presidente Kais Saied di sciogliere il Csm "non prende di mira l'esistenza dell'istituzione in sé, ma piuttosto il modo in cui è stata gestita e la mancanza di governo che ne ha indebolito la credibilità, e "non nasconde, in alcun modo un desiderio di interferire o controllare il sistema giudiziario ma piuttosto fa parte della riforma del sistema giudiziario per rafforzare l'indipendenza del sistema giudiziario e superare i fallimenti che ha subito". Jerandi ha anche aggiunto che essa "mira anche a tenere la magistratura lontana dalla politicizzazione che, in molti casi, ha ostacolato il corso della giustizia e compromesso il processo in casi importanti come l'assassinio dei martiri Chokri Belaid e Mohamed Brahmi", come riportato da una nota del ministero degli Esteri di Tunisi.

Jerandi ha poi ricordato come le misure eccezionali decretate dal presidente Kaïs Saïed, "costituiscono una temporanea riorganizzazione dei poteri" e che esse "non prendono di mira l'esistenza delle istituzioni in quanto tali, ma il modo in cui sono state gestite e la loro governance." "Ciò ha influito sulla loro credibilità presso l'opinione pubblica nazionale e internazionale, alterato la loro efficacia e danneggiato l'immagine della Tunisia all'estero", ha affermato Jerandi, aggiungendo che "il Csm è stato oggetto di molte critiche sulla sua composizione o sui suoi poteri da parte di molti giudici ma anche partner internazionali, compreso l'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani e ha ricordato che "il presidente Saied ha più volte sottolineato che il sistema giudiziario tunisino ha una maggioranza di giudici onesti e che il processo di riforma mira a sostenerli nello svolgimento del loro nobile compito". (ANSA).