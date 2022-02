Nigeria: tre vittime per esplosione petroliera

Tre vittime sono state confermate in Nigeria dopo che la petroliera Trinity Spirit è esplosa mercoledì scorso nel Delta del Niger: lo ha annunciato oggi la compagnia proprietaria dell'imbarcazione, Shebah Exploration & Production Company Ltd, citata dalla Bbc. Due corpi sono stati trovati sul ponte ieri e un altro cadavere era stato scoperto all'inizio della giornata.

La proprietà della nave ha affermato che "la sua priorità rimane focalizzata in direzione di stabilire posizione, sicurezza e protezione dei quattro membri dell'equipaggio ancora dispersi". Dei dieci membri a bordo, infatti, tre sono stati salvati ieri mattina, facendo sperare che gli altri fossero ancora vivi.

Pare che la nave trasportasse almeno 50.000 barili di greggio quando è esplosa mercoledì, con l'incendio completamente spento dopo un giorno. Le autorità stanno indagando sulla causa dell'esplosione e non è chiaro se essa abbia portato a una fuoriuscita di petrolio in mare.