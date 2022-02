Massacrati da miliziani in Congo almeno 40 sfollati

(ANSA) - BUNIA, 02 FEB - Almeno 40 persone sono state uccise ieri sera in un attacco dei miliziani contro un sito per sfollati a Ituri, nel nord-est della Repubblica Democratica del Congo (RDC). "Almeno 40 civili sono stati uccisi con armi da taglio" in un sito per sfollati nel territorio di Djugu, ha affermato su Twitter il Kivu Security Barometer (KST), mentre fonti amministrative e della società civile stimano in oltre 50 il numero dei morti. (ANSA).