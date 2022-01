Raid bande armate in villaggi della Nigeria, decine di morti

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Decine di persone, tra cui 11 agenti della sicurezza, sono rimaste uccise in diversi attacchi avvenuti nel weekend nel nord-ovest e nel centro della Nigeria e operati da bande criminali pesantemente armate. Lo hanno reso noto funzionari del governo. Gli attacchi si sono verificati ;;poco dopo che il presidente, Muhammadu Buhari, aveva invitato l'esercito a reprimere le bande, designate recentemente come terroristi dal governo.

Nel primo attacco avvenuto sabato, più di 100 uomini armati in motocicletta hanno fatto irruzione nella remota comunità di Galadiman Kogo, nel distretto di Shiroro, "uccidendo 11 membri della Joint Security Taskforce, diversi abitanti del villaggio e lasciando molti feriti", ha dichiarato il governatore dello Stato del Niger, Sani Bello.

In un distinto attacco domenica, uomini armati sono entrati nel villaggio di Kurmin Masara nel distretto a maggioranza cristiano, di Zangon Kataf, uccidendo 11 residenti e bruciando più di 30 case, ha affermato Samuel Aruwan, commissario per la sicurezza interna dello Stato di Kaduna. Gli uomini armati hanno anche cercato di tendere un'imboscata a una squadra di forze speciali dell'aeronautica, ma l'attacco è stato sventato, ha aggiunto Aruwan. (ANSA).