L'Ecowas sospende il Burkina Faso dopo il golpe militare

(ANSA) - ABIDJAN, 28 GEN - La Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas-Cedeao) ha deciso di sospendere dall'organizzazione il Burkina Faso dopo il colpo di stato militare. Lo ha riferito una fonte che ha chiesto l'anonimato.

E' quanto hanno deciso oggi i capi di stati dei paesi della Comunità nel corso di un summit virtuale. Al momento non verranno prese ulteriori sanzioni.

L'Ecowas, che ha già chiesto la liberazione del deposto presidente Roch Marc Christian Kaboré, posto agli arresti domiciliari, così come degli altri funzionari arrestati, terrà un nuovo vertice il prossimo 3 febbraio ad Accra, ma questa volta in presenza dei leader dei paesi dell'area, secondo la stessa fonte. (ANSA).