Burkina Faso: centinaia in piazza a favore militari golpisti

(ANSA) - OUAGADOUGOU, 25 GEN - Centinaia di persone in Burkina Faso sono scese oggi nelle strade della capitale Ouagadougou per manifestare il proprio sostegno ai militari, che ieri hanno deposto e arrestato il presidente Roch Marc Christian Kaboré, del quale l'Onu ha chiesto il "rilascio immediato".

"Avevamo chiesto in diverse occasioni le dimissioni del presidente Kaboré, che non ha ascoltato questo appello.

L'esercito ci ha ascoltato e capito", ha detto Lassane Ouedraogo, manifestante di 43 anni e attivista della società civile. "Per noi non è un colpo di stato. È una liberazione del nostro Paese guidato da incapaci", ha aggiunto Julienne Traoré, insegnante di 30 anni. Alcuni manifestanti hanno sventolato bandiere del Mali e della Russia chiedendo una cooperazione con Mosca, analogamente a quanto fatto dalla giunta militare di Bamako.

A parte questa manifestazione, a Ouagadougou la vita sembra tornata alla normalità: il grande mercato, i negozi o i distributori di benzina sono aperti, senza una notevole presenza militare, come ha osservato un corrispondente dell'Afp. (ANSA).