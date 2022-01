Unicef, 120 violazioni dei diritti dei bambini in Sudan

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - "Dal colpo di stato militare dello scorso 25 ottobre sono state verificate in Sudan oltre 120 gravi violazioni dei diritti dei bambini": è la denuncia di Ted Chaiban, direttore regionale dell'Unicef per il Medio Oriente e il Nord Africa.

In una dichiarazione odierna, Chaiban afferma che "nove bambini sono stati uccisi nel corso di manifestazioni prevalentemente a Karthoum (capitale del Sudan), altri 13 feriti. La maggior parte delle violazioni è avvenuta contro ragazzi adolescenti. Ragazzi e ragazze anche di 12 anni sono stati detenuti. I bambini sono stati colpiti a causa dei frequenti attacchi alle strutture mediche".

"L'Unicef rinnova la richiesta alle autorità in Sudan di proteggere i bambini nel Paese da pericoli e violenza, in ogni momento", è l'appello di Chaiban. "I bambini non sono un obiettivo durante i conflitti o eventi politici. Questo uso eccessivo della forza contro i civili, compresi i bambini, deve finire", conclude. (ANSA).