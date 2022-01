Chiave della cella di Mandela sarà restituita al Sudafrica

(ANSA) - ROMA, 07 GEN - La chiave della cella della prigione di Robben Island, un tempo occupata da Nelson Mandela, verrà restituita al Sudafrica, dopo l'annullamento di un'asta negli Stati Uniti. Lo ha annunciato il ministro della cultura sudafricano Nathi Mthethwa, che si era opposto alla vendita all'incanto, secondo quanto riporta la Bbc.

"Questa chiave appartiene al popolo del Sudafrica e simboleggia la dolorosa storia del Paese, e rappresenta anche il trionfo dello spirito umano sul male", ha detto il ministro, spiegando che la casa d'aste di Guernsey ha accettato di rispedire la chiave in Sudafrica e anche di interrompere la vendita di altri oggetti che appartenevano a Mandela. Tra cui il dipinto The Lighthouse, Robben Island, così come la cyclette che gli era stato permesso di usare in carcere e una racchetta da tennis.

La chiave era stata messa in vendita da Christo Brand, l'ex guardia carceraria di Mandela nel famigerato carcere, dove i due erano diventati buoni amici. L'asta, che si sarebbe dovuta tenere a New York il 28 gennaio, era stata programmata per raccogliere fondi per un giardino commemorativo e un museo intorno al luogo di sepoltura di Mandela.

Mandela trascorse 27 anni di carcere per la sua lotta contro l'apartheid, 18 dei quali a Robben Island, un'isola al largo di Cape Town. (ANSA).