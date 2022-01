Lacrimogeni sui manifestanti anti golpe a Khartoum in Sudan

(ANSA-AFP) - KHARTOUM, 04 GEN - Le forze di sicurezza sudanesi hanno lanciato gas lacrimogeni contro i dimostranti che partecipano a una manifestazione nella capitale Khartoum contro la giunta militare al potere dal colpo di Stato del 25 ottobre scorso. Lo riferiscono testimoni.

"No, no al governo militare" hanno scandito i manifestanti, chiedendo lo scioglimento del consiglio militare al governo guidato dal generale Abdel Fattah al-Burhan. Le strade che conducono al palazzo presidenziale sono state bloccate da militari e forze di polizia. I dimostranti, secondo quanto riferito ancora dai testimoni, hanno eretto barricate e dato alle fiamme pneumatici nell'est di Khartoum. Analoghe manifestazioni si sono svolte in diverse altre città del Paese, tra cui Port Sudan e Nyala.

Le manifestazioni di protesta seguite al colpo di Stato e la loro repressione hanno provocato finora 57 morti e centinaia di feriti. (ANSA-AFP).