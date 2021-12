Sudafrica: corte vieta a Shell esplorazione sismica Wild Coast

(ANSA) - JOHANNESBURG, 28 DIC - Un tribunale sudafricano ha vietato al gigante petrolifero Shell di effettuare esplorazioni sismiche al largo della "Wild Coast", cuore del Sudafrica rurale e zona ancora incontaminata. Si tratta di una vittoria per gli ambientalisti preoccupati per le ripercussioni che le attività della multinazionale avrebbero avuto sulla fauna marina.

All'inizio del mese, era stata respinta la richiesta di un divieto urgente di questo progetto per la ricerca di giacimenti di petrolio e gas mediante campagna sismica, con tempi previsti dai quattro ai cinque mesi, su un'area di oltre 6.000 km2.

(ANSA).