Niger sblocca fondi Eau per impianti solari fotovoltaici

(ANSA) - DUBAI, 28 DIC - "Abbiamo firmato importanti accordi con gli Emirati Arabi Uniti e abbiamo deciso un progetto che ci consentirà in pochi anni di realizzare enormi impianti solari fotovoltaici in Niger. Sono fiducioso che la cooperazione con gli Emirati Arabi in questo settore e in altri come l'agricoltura, l'allevamento e le infrastrutture, si svilupperà ancora di più", lo ha annunciato il Presidente della Repubblica del Niger, Mohamed Bazoum, nella conferenza stampa del giorno nazionale del Niger all'Expo di Dubai.

Il Niger aveva in precedenza annunciato all' Expo che aveva eliminato completamente l'oncocercosi, comunemente nota come cecità fluviale, secondo le valutazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), primo paese africano a raggiungere questo obiettivo, sbloccando così miliardi per l'economia del paese. L'eliminazione della cecità fluviale in Africa occidentale, da parte del Niger, aveva dato prova che l'eliminazione di questa malattia è possibile, non solo nell'Africa occidentale ma in tutto il continente.

Nella cerimonia del giorno nazionale del Niger ad Al Wasl Plaza, lo sceicco emiratino Shakhboot Nahyan Al Nahyan aveva dichiarato: "Siamo lieti di celebrare il Niger, non solo come partecipante di Expo, ma anche come partner costante e di lunga data del Emirati Arabi Uniti".

"Il fatto che tutti i paesi africani partecipino ad Expo - per la prima volta nella storia - dimostra il ruolo centrale degli Emirati Arabi Uniti nel mondo di oggi", aveva aggiunto il presidente nigerino Mohamed Bazoum.

Situato nel Distretto della Mobilità, il Padiglione del Niger mette in mostra la principale ricchezza mineraria della nazione, ma offre anche una panoramica delle attrazioni di viaggio di questa repubblica sub-sahariana, con antiche città carovaniere ai margini del deserto. (ANSA).