Tutu: Obama, era un mentore e un amico con grande umorismo

(ANSA) - NEW YORK, 26 DIC - "Desmond Tutu era un mentore, un amico e una bussola morale per me e per molti altri. Spirito universale, Tutu si è battuto per la liberazione e la giustizia nel suo Paese, ma era anche preoccupato per l'ingiustizia altrove. Non ha mai perso il suo senso dell'umorismo e la sua volontà di cercare un lato umano nei suoi avversari. A me e Michelle mancherà molto". Lo afferma Barack Obama in merito alla morte dell'arcivescovo Desmond Tutu. (ANSA).