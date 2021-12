Sudan: nuove manifestazioni contro la giunta militare

(ANSA) - KHARTOUM, 25 DIC - Migliaia di manifestanti sono scesi oggi nuovamente in strada a Khartoum, in Sudan, per manifestare contro la giunta militare golpista al potere, mentre le autorità hanno interrotto la rete telefonica e i collegamenti a internet. Secondo alcuni testimoni, le proteste nella capitale sudanese si dirigono verso il palazzo presidenziale, che ospita il governo di transizione guidato dal generale Abdel Fattah al-Burhan , mentre altri cortei si svolgono in alcune zone alla periferia di Khartoum e in altre città. (ANSA).