Mozambico: TotalEnergies torna a Cabo Delgado dopo nove mesi

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - La filiale mozambicana della multinazionale francese petrolifera e del gas, TotalEnergies, è tornata nella provincia settentrionale di Cabo Delgado aprendo un ufficio informazioni nella città di Pemba, come riporta la Bbc. La mossa arriva nove mesi dopo la sospensione delle proprie attività per l'insicurezza nella regione dopo un attacco jihadista lo scorso marzo nella vicina città di Palma, in cui sono state uccise decine di persone.

L'ufficio informazioni ha lo scopo di facilitare la comunicazione tra le parti interessate al progetto di esplorazione del gas naturale liquefatto (Gnl) nel bacino di Rovuma.

Laila Chilemba, funzionario di TotalEnergies, ha affermato che risolverà il complesso problema della comunicazione tra i diversi gruppi coinvolti nel progetto, mentre il governatore locale ha accolto con favore la decisione della multinazionale.

