Zaki: il primo febbraio la prossima udienza

(ANSA) - MANSURA, 07 DIC - Si terrà il primo febbraio la prossima udienza del processo di Patrick Zaki, lo studente egiziano di cui è stata disposta la scarcerazione sebbene in mancanza di assoluzione dalle accuse. Lo apprende l'ANSA al termine dell'udienza a Mansura. "Abbiamo appreso che la decisione è la rimessa in libertà ma non abbiamo altri dettagli al momento", ha spiegato la legale Hoda Nasrallah all'ANSA ad una domanda su quando Zaki sarà scarcerato. (ANSA).