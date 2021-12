Migranti: Oim, flussi aumentati nonostante impatto pandemia

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - "La realtà della migrazione è prevalsa sull'impatto della pandemia, i flussi sono proseguiti" e aumentati. Lo ha detto Antonio Vitorino, direttore generale dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, nel suo intervento ai Med Dialogues, organizzati a Roma da Farnesina e Ispi e in corso a Roma fino a domani.

"La preoccupazione principale oggi - ha aggiunto - è il bisogno di integrare i migranti nel piano internazionale vaccinale. Nessuno è al sicuro finché tutti non sono al sicuro", ha aggiunto. (ANSA).