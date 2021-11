Sudafrica: nuovo record disoccupati, 35% nel terzo trimestre

(ANSA) - JOHANNESBURG, 30 NOV - Il tasso di disoccupazione del Sudafrica è nuovamente cresciuto nel terzo trimestre del 2021, toccando il record del 34,9 per cento: lo ha annunciato oggi StatSA, l'ufficio delle statistiche governative. "Il numero delle persone con un impiego è diminuito di 660 mila unità nel terzo trimestre del 2021 arrivando a 14,3 milioni" su una popolazione complessiva di 59 milioni, ha detto StatSA in un comunicato.

Il rapporto ha evidenziato che le donne disoccupate sono il 37,3 per cento rispetto agli uomini, a quota 32,9 per cento. Tra le donne disoccupate, poi, quelle nere raggiungono il 41,5 per cento rispetto alle bianche, ferme al 9,9 per cento.

Tutti i settori economici, eccetto quello finanziario, hanno registrato perdite di posti di lavoro tra il secondo e il terzo trimestre del 2021, come rivela ancora il rapporto di StatSA. Il Sudafrica è il Paese più industrializzato del continente e più colpito dal coronavirus in termini di contagi e vittime, ed era già in recessione quando a marzo 2020 è arrivata la pandemia.

