Libia:Corte appello, sì a ricorso contro candidatura Dbeibah

(ANSA) - TUNISI, 28 NOV - La Corte d'appello di Tripoli ha ammesso un ricorso depositato contro la candidatura alle presidenziali del 24 dicembre del premier del Governo di unità nazionale libico, Abdul Hamid Dbeibah. Lo si apprende da vari media libici, tra cui The Libya Observer, secondo il quale la Corte ha sospeso la candidatura di Dbeibah, che dovrebbe presentare a sua volta ricorso contro questa decisione.

A chiedere la sospensione di Dbeibah tra gli altri, i candidati alla presidenza Aref Ali Nayed, Othman Abdel Jalil e Mohamed al Muntasser, oltre al potente ex ministro dell'Interno, Fathi Bashagha, che hanno richiamato l'articolo della legge elettorale secondo il quale qualsiasi candidato per le presidenziali deve aver rinunciato ad ogni incarico, civile e militare, almeno tre mesi prima della data prevista per le elezioni. (ANSA)