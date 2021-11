Libia: si è dimesso l'inviato speciale Onu

(ANSA) - NEW YORK, 23 NOV - Dimissioni a sorpresa dell'inviato speciale dell'Onu per la Libia, il diplomatico slovacco Jan Kubis, in carica da gennaio. L'annuncio arriva a meno di un mese dalla data prevista per elezioni presidenziali nel Paese, il 24 dicembre. Lo riferiscono fonti diplomatiche delle Nazioni Unite, sottolineando che al momento non è stata data alcuna motivazione per la decisione. (ANSA).