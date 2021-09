Libia:Onu estende mandato missione Unsmil sino 31 gennaio

(ANSA) - NEW YORK, 30 SET - Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha approvato all'unanimita' una risoluzione con cui estende il mandato della missione Unsmil in Libia sino al 31 gennaio 2022. Il mandato di Unsmil scadeva oggi, e l'accordo su una bozza per un rinnovo temporaneo di alcuni mesi (essenziale per le elezioni in programma il 24 dicembre) è arrivato dopo lunghi negoziati con la Russia per quanto riguarda la menzione del ritiro di mercenari e truppe straniere. (ANSA).