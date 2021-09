Zaki: oggi seconda udienza del processo a Mansura

(ANSA) - MANSURA, 28 SET - Si tiene oggi a Mansura, sul delta del Nilo, la seconda udienza del processo a carico di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'università di Bologna in carcere in Egitto da quasi 20 mesi.

Come la prima udienza svoltasi il 14 settembre, quella odierna si tiene di nuovo davanti a una Corte della Sicurezza dello Stato per i reati minori (o d'emergenza) di Mansura, la città natale di Patrick.

Nell'ala nuova del vecchio Palazzo di Giustizia, è previsto che nell'ambito di una sessione di varie ore vengano esaminati molte decine di casi a partire da metà mattinata. La volta scorsa l'aggiornamento a oggi, dopo un'udienza di pochi minuti, fu annunciato verso le 15 ora locale e italiana.

Visto il tipo di corte, si desume che l'accusa a suo carico su cui si dibatterà oggi sulla base di tre articoli giornalistici è quella di "diffusione di notizie false dentro e fuori il Paese". Un reato sanzionato con un massimo di cinque anni di carcere. La corte può emettere una sentenza inappellabile in qualsiasi udienza.

È già stato confermato però da una legale dello studente che restano in piedi (si presume quindi da affrontare eventualmente in altra sede) le accuse di "minare la sicurezza nazionale" e di istigare alla protesta, "al rovesciamento del regime", "all'uso della violenza e al crimine terroristico": le ipotesi di reato basate sui dieci post su Facebook di controversa attribuzione.

Si tratta di crimini che gli fanno rischiare 25 anni di carcere, secondo Amnesty International, o addirittura l'ergastolo, hanno sostenuto fonti giudiziarie egiziane.

Come sempre avvenuto nelle udienze per il rinnovo della custodia cautelare, è prevedibile anche per oggi la presenza presso il Tribunale di un diplomatico italiano nell'ambito di un monitoraggio processuale Ue che coinvolge paesi extra-europei come il Canada. (ANSA).