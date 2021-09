Covid: Tunisia,niente quarantena in ingresso per i vaccinati

(ANSA) - TUNISI, 18 SET - I viaggiatori che hanno completato il ciclo vaccinale saranno esentati dall'isolamento domiciliare di dieci giorni, una volta entrati in Tunisia. Lo ha stabilito il ministero della Salute tunisino.

Tutti i viaggiatori che arrivano sul suolo tunisino dovranno esibire un tampone molecolare negativo effettuato al massimo nelle 72 ore precedente, con il codice a barre, compilare e stampare i documenti disponibili sull'applicazione 'https://e7mi.tn/'. Coloro che non sono stati vaccinati o che hanno ricevuto solo la prima dose dovranno invece trascorrere 10 giorni di isolamento in uno degli hotel riservati a tale scopo, a proprie spese, effettuando la prenotazione prima della partenza. All'arrivo in Tunisia le autorità si riservano comunque di effettuare test rapidi casuali e coloro che risulteranno positivi dovranno effettuare la quarantena obbligatoria presso centri dedicati. Le persone che arrivano in Tunisia per cure mediche sono soggette al protocollo istituito per il turismo medico e devono avere un'autorizzazione da parte dei servizi interessati presso il ministero della Salute.

(ANSA).