Mali: media, rischio di mercenari russi nel Paese

(ANSA) - ROMA, 13 SET - Tensione alle stelle in Mali dove la Francia "sta tentando di impedire un accordo tra la giunta militare e il Gruppo Wagner" che consentirebbe lo schieramento nel Paese di "fino a mille mercenari russi". Lo rivela una inchiesta esclusiva pubblicata dalla Reuters sul proprio sito.

Secondo sette fonti, diplomatiche e militari, la giunta sarebbe vicina a firmare un contratto che porterebbe nelle casse del Gruppo Wagner, formalmente privato ma sospettato di forti legami con il governo russo, 10 milioni di dollari al mese.

I mercenari schierati, il cui numero preciso la Reuters non è in grado di stimare, si occuperebbero dell'addestramento delle forze del Mali e fornirebbero assistenza sul fronte della sicurezza. (ANSA).