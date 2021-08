Libia: Oim, 88% dei migranti ha motivazioni economiche

IL CAIRO - "Secondo l'ultimo 'Dtm Migrant Report', l'88% dei migranti ha indicato ragioni economiche come motivo principale alla base della loro migrazione in Libia": lo scrive un tweet della branca libica dell'Oim, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni.

Sono stati identificati "un totale di 597.611 migranti provenienti da oltre 40 nazionalità nei 100 comuni libici" presi in esame durante una raccolta dati condotta a maggio e giugno, sottolinea il sommario del rapporto del "Displacement Traching Matrix" (Dtm).