Nigeria: attacco a convoglio Shell, sette morti

(ANSA) - LAGOS, 18 AGO - Sette persone sono morte lunedì in un attacco ad un convoglio di autobus che trasportava un gruppo di operai in un sito petrolifero della Shell nel sudest della Nigeria: lo ha reso noto oggi la polizia.

L'attacco non è stato ancora rivendicato. In passato le autorità hanno puntato il dito contro l'organizzazione Indigenous People of Biafra (IPOB), un movimento illegale che si batte per l'indipendenza degli igbo, uno dei più grandi gruppi etnici africani. Tuttavia, il gruppo ha sempre respinto le accuse.

Nell'attentato di lunedì, ha spiegato il portavoce della polizia dello Stato di Imo, Michael Abatan, sono morti un agente e sei operai.

La controllata nigeriana della Shell, la SPDC, ha confermato l'attacco da parte di "uomini armati sconosciuti" a un convoglio di autobus che si dirigeva verso il sito nella zona di Ohaji.

