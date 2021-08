Libia: parlamento approva l'elezione diretta del presidente

(ANSA) - IL CAIRO, 18 AGO - Il parlamento libico ha approvato una legge che prevede "l'elezione diretta del presidente da parte del popolo". Riferendosi a lavori parlamentari svoltisi ieri, lo annuncia la pagina Facebook del portavoce dell'assemblea, Abdullah Bliheg, precisando che ora il testo viene inviato alla commissione legislativa per la "redazione finale".

Su Twitter un analista dell'Istituto Swp di Berlino, Wolfram Lacher, ha però avvertito che "l'obiettivo" del presidente del parlamento Aqila Saleh nel "far redigere una legge sulle elezioni presidenziali mentre il quadro costituzionale rimane sfuggente e le fazioni politiche continuano a non essere d'accordo sulle elezioni presidenziali, è ovvio: rendere il quadro giuridico così controverso che non ci saranno elezioni" il 24 dicembre. (ANSA).