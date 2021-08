Etiopia: Amnesty denuncia, stupro come arma in guerra Tigray

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - In un nuovo rapporto pubblicato oggi, Amnesty International ha denunciato stupri e altre forme di violenza sessuale contro le donne e le ragazze del Tigray da parte di forze alleate al governo dell'Etiopia.

I resoconti forniti dalle sopravvissute sono agghiaccianti: stupri di gruppo all'interno di basi militari protrattisi per giorni se non per settimane; inserimenti nella vagina di chiodi, ghiaia, oggetti metallici e di plastica che hanno causato danni in alcuni casi irreversibili.

A essere chiamate in causa - si legge nel comunicato - sono le Forze nazionali di difesa dell'Etiopia, le Forze di difesa dell'Eritrea, la Forza speciale della polizia regionale dell'Amhara e una milizia di etnia ahmara denominata Fano.

"Lo stupro e altre forme di violenza sessuale sono stati usati come armi di guerra per infliggere danni fisici e psicologici alle donne e alle ragazze del Tigray", afferma Agnés Callamard, segretaria generale di Amnesty International.

"Centinaia di loro sono state sottoposte a trattamenti brutali allo scopo di degradarle e privarle della loro umanità. La gravità e la dimensione di questi reati sessuali sono spaventose, al punto da costituire crimini di guerra e forse anche crimini contro l'umanità. Chiediamo al governo dell'Etiopia di consentire l'ingresso nel Tigray alla Commissione d'inchiesta della Commissione africana per i diritti umani e dei popoli e sollecitiamo il segretario generale delle Nazioni Unite a inviare nella regione il Team di esperti sulla violenza sessuale nei conflitti",.

Sulla base delle testimonianze di 63 sopravvissute alla violenza sessuale e di quelle di operatori sanitari e umanitari, raccolte tra marzo e giugno 2021, Amnesty è giunta alla conclusione che l'obiettivo dei perpetratori era di terrorizzare e umiliare le vittime e il gruppo etnico di appartenenza.

