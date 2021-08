Il Sudafrica ribattezza una città 'Winnie Mandela'

(ANSA) - IL CAIRO, 10 AGO - Il Sudafrica ribattezzerà la piccola città agricola di Brandfort in "Winnie Mandela" per onorare la memoria della consorte del leader della lotta all'apartheid Nelson, visto che la donna fu tenuta per otto anni agli arresti domiciliari proprio in quella località.

Lo segnalano siti sudafricani come Eyewitness News che ieri ha sottolineato l'assicurazione, venuta dall'African National Congress (Anc), che ormai sono state espletate tutte le procedure per giungere al cambio di nome della cittadina della provincia centrale del Free State situata a circa 60 km dal capoluogo Bloemfontein.

Winnie Madikizela-Mandela fu posta al bando nella casa 802 del quartiere di Majemasweu a Brandfort tra il 1977 e il 1985, ricorda il sito News 24. In quel periodo la consorte del premio Nobel per la Pace e primo presidente nero del Sudafrica aprì un asilo nido con l'organizzazione "Operation Hunger".

Vicino alla sua residenza Winnie Mandela aprì anche una clinica. Già nel dicembre 2019 il dipartimento per le Arti e la Cultura aveva annunciato la trasformazione della casa in un museo a lei dedicato.

Lo stesso Dipartimento ha ora approvato la ridenominazione della cittadina come uno dei modi per riconoscere il contributo di Winne Madikizela-Mandela alla democrazia in Sudafrica, riferisce Eyewitness News. (ANSA).