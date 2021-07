Tunisia: Saied riduce coprifuoco, resta dalle 22 per Covid

(ANSA) - TUNISI, 31 LUG - Il Presidente della Repubblica tunisina, Kaïs Saïed, ha deciso di alleggerire le misure decise dopo il licenziamento del premier e la sospensione del parlamento di domenica scorsa, riducendo il coprifuoco notturno.

La misura, che da lunedì scorso era stata anticipata alle 19, da lunedì primo agosto sarà posticipata alle 22. Lo prevede un decreto presidenziale che proroga il coprifuoco per contenere l'emergenza covid di due ore (prima degli sviluppi politici scattava alle 20). La misura resterà in vigore "fino a nuovo ordine".

Secondo lo stesso decreto appena pubblicato restano vietate le manifestazioni e gli assembramenti pubblici, privati ;;e familiari negli spazi aperti e chiusi. Tavoli e sedie di bar e ristoranti dovranno essere tolti dalle 19:00. I viaggiatori in entrata in Tunisia dovranno presentare un test Pcr negativo datato non più di 72 ore prima del check-in ed effettuare un isolamento fiduciario a domicilio di sette giorni all'arrivo sul suolo tunisino. (ANSA).