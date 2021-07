Covid: Nigeria rileva il suo primo caso di variante Delta

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - La Nigeria ha annunciato il suo primo caso di variante Delta nel Paese durante la pandemia di Covid.

Lo conferma sul proprio sito web il Centro per il controllo delle malattie della Nigeria (Ncdc), specificando che la variante è stata rilevata in un viaggiatore sottoposto a un test di routine richiesto a tutti i visitatori internazionali.

Un'analisi in un laboratorio nella capitale, Abuja, ha confermato la presenza della variante Delta, ma le autorità non hanno menzionato da quale Paese provenisse la persona contagiata. La Nigeria, che con circa 200 milioni di abitanti è il Paese più popoloso dell'Africa, segnala finora 168.256 casi positivi e 2.122 morti. (ANSA).