Oms, portata terza ondata Covid in Africa senza precedenti

(ANSA) - KINSHASA, 01 LUG - Il Covid si sta diffondendo in Africa a un ritmo da record con la variante Delta che prende sempre più piede: sono sei settimane consecutive che i contagi salgono, crescendo di un quarto ogni 7 giorni fino a raggiungere i 202.000 della settimana scorsa e i decessi hanno subito un balzo del 15% in 38 paesi africani. A lanciare l'allarme su un continente come quello africano dove solo 1,2% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale, è l'Organizzazione mondiale della sanità . "La velocità e la portata della terza ondata africana non hanno precedenti", ha dichiarato Matshidiso Moeti, direttore regionale dell'Oms per l'Africa. (ANSA).