Sudafrica: ex presidente Zuma condannato a 15 mesi carcere

L'ex presidente del Sudafrica, Jacob Zuma, è stato condannato oggi a 15 mesi di carcere per oltraggio alla corte dopo il rifiuto di presentarsi davanti agli inquirenti nel processo per corruzione. Zuma, 79 anni, è accusato di aver consentito il saccheggio delle casse dello Stato durante i quasi nove anni della sua permanenza in carica. "Questo tipo di riluttanza e di sfida è illegale e sarà punita", ha detto il giudice, Sisi Khampepe: "Non mi resta altra scelta che mandare il signor Zuma in prigione, con la speranza che così si invii un messaggio inequivocabile... lo Stato di diritto e l'amministrazione della giustizia prevarranno".

