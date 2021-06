Mali: 7 soldati uccisi in due attacchi contemporanei

(ANSA) - BAMAKO, 27 GIU - Sette soldati maliani sono stati uccisi ieri in due raid simultanei contro postazioni militari nel centro del Paese africano. Lo ha annunciato l'esercito. Uno degli attacchi si è verificato nel villaggio di Boni, dove dieci soldati maliani erano stati uccisi lo scorso febbraio.

Le truppe hanno "vigorosamente respinto" degli "attacchi simultanei" condotti nel villaggio venerdì pomeriggio, hanno annunciato le Forze armate del Mali sulla loro pagina Facebook.

In mattinata, sempre venerdì, 15 caschi blu dell'Onu, per la maggior parte tedeschi, erano stati feriti nel nord del Mali in un attacco condotto da un'autobomba guidata da un kamikaze.

