Oms, 90% dell'Africa non può immunizzare 10% degli abitanti

(ANSAmed) - JOHANNESBURG, 10 GIU - Per quasi il 90% dei Paesi africani non sarà possibile raggiungere l'obiettivo di vaccinare un decimo della popolazione entro settembre, a meno che non ricevano con urgenza oltre 200 milioni di dosi di vaccino: lo ha detto l'Organizzazione mondiale della Sanità. "Soltanto sette nazioni africane (su 54) raggiungeranno verosimilmente l'obiettivo", ha dichiarato Matshidiso Moeti, direttrice dell'Oms per l'Africa, in una conferenza online.

Gli africani hanno ricevuto meno dell'1% delle oltre 2,1 miliardi di dosi nel mondo, secondo l'Oms, che ha sollecitato i Paesi ricchi a condividere i vaccini perché è una questione "di vita o di morte". (ANSAmed).