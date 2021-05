Di Maio, impegno Italia e Ue per pace e stabilità in Libia

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - "Gli incontri di oggi rappresentano un'ulteriore prova dell'impegno italiano ed europeo per la pace e la stabilità della Libia a sostegno dell'Autorità unificata transitoria. Siamo qui per riaffermare il sostegno dell'Unione Europea alle autorità libiche nel difficile processo di stabilizzazione, ricostruzione economica e riconciliazione nazionale". Lo afferma il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in missione a Tripoli con il collega di Malta Everist Bartolo e il commissario Ue per il Vicinato e l'Allargamento, Olivér Várhelyi. (ANSA).