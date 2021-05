Ruanda: Macron annuncia ritorno di un ambasciatore a Kigali

(ANSA-AFP) - KIGALI, 27 MAG - Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato il ritorno di un ambasciatore in Ruanda, posto rimasto vacante dal 2015 a causa delle tensioni tra i due Paesi dovute al ruolo della Francia nel genocidio del 1994.

"La normalizzazione delle nostre relazioni non può essere avviata senza questa tappa", ha detto Macron in una conferenza stampa congiunta con il presidente ruandese Paul Kagame a Kigali.

Attualmente la Francia è rappresentata a Kigali da un incaricato d'affari. (ANSA-AFP).