Nigeria: affonda nave sul fiume, si temono oltre 150 annegati

Oltre 150 persone sono date per disperse e si teme siano annegate nel nord-ovest della Nigeria dopo che una imbarcazione carica di passeggeri diretti ad un mercato è affondata nel fiume locale. "La capacità dell'imbarcazione non era adeguata ai 180 passeggeri che trasportava", ha detto ai reporter il manager locale della National Inland Waterways, Yusuf Birma, confermando che sono al momento soltanto 20 le persone recuperate vive, sono invece quattro i morti certi mentre le altre 156 persone a bordo sono date per disperse, con il timore che siano annegate.