Migranti: Spagna, più di 80 persone arrivate a nuoto a Ceuta

(ANSA) - MADRID, 17 MAG - Più di 80 persone sono riuscite nella notte a superare a nuoto o su canotti il confine tra il Marocco e la Spagna a Ceuta, sulla costa del Nord Africa. Lo riportano i media iberici.

L'agenzia di stampa Efe e il giornale locale El Faro de Ceuta raccontano che tra le persone che sono arrivate in territorio spagnolo ci sono diversi giovanissimi e almeno due famiglie con bambini, alcuni molto piccoli.

I migranti sono entrati in territorio spagnolo a piccoli gruppi durante la notte. La gendarmeria marocchina non è intervenuta per fermarli prima che superassero il confine.

Anche a fine aprile aveva avuto luogo un episodio simile, con quasi 150 migranti arrivati in Spagna nel giro di poche ore.

Circa la metà è stata espulsa verso il Marocco nei giorni successivi. (ANSA).