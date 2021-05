Covid: Tunisia annuncia alleggerimento misure dal 17 maggio

(ANSA) - TUNISI, 12 MAG - La Tunisia, in lockdown generale fino a domenica prossima, ha annunciato oggi un alleggerimento delle misure preventive a partire dal prossimo 17 maggio, con lo spostamento dell'orario del coprifuoco dalle ore 19 alle 22 (fino alle 5 del mattino) fino al 6 giugno.

La Commissione nazionale di lotta al coronavirus ha anche deciso la ripresa delle lezioni nelle scuole da lunedì prossimo, con il rigoroso rispetto del protocollo sanitario in vigore, la ripresa dei corsi nelle università dal 19 maggio, la riapertura di supermercati, negozi e luoghi di culto con applicazione dei protocolli sanitari, la riapertura di ristoranti e bar ma con il divieto del narghilè. E, tra le altre misure, la prosecuzione delle misure di quarantena obbligatoria per i viaggiatori in arrivo nel Paese.

La Tunisia ha registrato dall'inizio della pandemia 322.998 casi registrati di coronavirus e 11.556 decessi, con una preoccupante occupazione dei letti di rianimazione. Procede piuttosto a rilento la campagna di vaccinazione partita il 13 marzo scorso: finora, secondo il ministero della Sanità, hanno ricevuto la prima dose 537.380 persone e 165.140 il richiamo.

