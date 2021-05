Burkina Faso: Unhcr, 45 morti e 17.500 in fuga in 10 giorni

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - Gruppi di uomini armati hanno sferrato una serie di attacchi in tre diverse regioni del Burkina Faso, dando fuoco alle case e uccidendo i civili con un bilancio - riferisce l'Unhcr, l'agenzia Onu per i rifugiati - di 45 morti e 17.500 persone in fuga negli ultimi 10 giorni.

L'Agenzia esprime "profonda preoccupazione per le conseguenze umanitarie degli attacchi. Gli aggressori hanno dato fuoco alle case, saccheggiato ambulatori medici e danneggiato case e negozi.

Nella regione dell'Est, oltre 4.400 persone sono fuggite dirigendosi alle città di Foutouri e di Tankoualou in seguito a un attacco contro il villaggio di Kodyel. Nella regione del Nord, le violenze hanno costretto 10.200 persone a fuggire in direzione di Ouahigouya, un'area che aveva già fatto registrare altri arrivi quest'anno. Nella regione del Sahel, infine, sono più di 3.200 le persone rimaste senza alloggio. Il personale dell'UNHCR osserva sempre più persone in fuga verso centri urbani più sicuri e più grandi.

La maggior parte degli sfollati arriva con pochi o nessun effetto personale. Alcuni sono stati accolti generosamente da famiglie delle comunità locali, mentre altri hanno cercato riparo all'interno di edifici pubblici, quali scuole, o trovato altre soluzioni temporanee. Necessitano urgentemente di cibo, alloggio, acqua potabile e assistenza medica.

L'UNHCR chiede "un'azione coordinata per ripristinare pace e stabilità e resta solidale con le autorità burkinabé e con le vittime delle violenze. Insieme ai partner, l'Agenzia è pronta ad assicurare assistenza ai nuovi sfollati e a supportare autorità e comunità di accoglienza impegnate a rispondere in prima linea". (ANSA).