Suez, ultima nave ancora bloccata passerà canale oggi

L'ultima nave fra le oltre 400 rimaste bloccate per l'ostruzione del Canale di Suez percorrerà la via d'acqua oggi: lo annuncia l'autorità del canale (SCA) citata dai media.

Una volta rimessa in galleggiamento lunedì scorso la gigantesca portacontainer Ever Given lunga oltre 400 metri, che è rimasta di traverso bloccando per intero il canale dal 23 marzo, la 'coda' di navi in attesa di passare il canale ammontava a 422. Oggi, secondo la SCA, passano il canale le ultime 61 ancora in coda, oltre ad altre 14 arrivate oggi.

Mercoledì la SCA ha iniziato a indagare sull'incidente della Ever Given: "L'inchiesta sta andando a buon fine ma richiederà ancora qualche giorno.Poi annunceremo i risultati", ha dichiarato Osama Rabie, presidente dell'a Suez Canal Authority, citato dal Guardian.