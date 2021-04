Suez, l'Egitto vuole un risarcimento da un miliardo

L'Egitto potrebbe chiedere circa un miliardo di dollari di risarcimento dopo che la nave portacontainer Ever Given ha bloccato il Canale di Suez per quasi una settimana provocando enormi ripercussioni sui traffici mercantili marittimi.

La cifra, riferisce Bloomberg, è una stima approssimativa delle perdite legate alle tariffe di transito, ai danni al corso d'acqua durante gli sforzi per disincagliare la nave e al costo delle attrezzature e della manodopera , ha detto Osama Rabie, amministratore delegato dell'Autorità del Canale di Suez, senza specificare a chi l'autorità del canale avrebbe chiesto un risarcimento.