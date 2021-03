Vaccini: Mosca, il Mali ha approvato lo Sputnik V

(ANSA) - MOSCA, 30 MAR - Il Mali ha approvato il vaccino russo Sputnik V contro il Covid-19 tramite una procedura di autorizzazione per uso d'emergenza: lo riporta il Fondo russo di investimenti diretti (Rdif), ripreso dall'agenzia Interfax.

"Lo Sputnik V a livello globale è adesso approvato per l'uso in 58 Paesi con una popolazione totale di oltre un miliardo e mezzo di persone", recita la nota. (ANSA).