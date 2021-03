Suez: dragati finora 27 mila metri cubi di sabbia

(ANSA) - IL CAIRO, 28 MAR - "Durante i lavori di dragaggio, il battello-draga Mashour (...) finora ha raccolto 27 mila metri cubi di sabbia a una profondità che ha raggiunto i 18 metri": lo rileva un post sulla pagina Facebook dell'Authority del Canale di Suez riportando una dichiarazione del suo presidente, l'ammiraglio Osama Rabie.

L'impiego dei rimorchiatori viene modulato in base, oltre che delle maree, anche della "direzione del vento", viene precisato aggiungendo fra l'altro che sono stati 12 i rimorchiatori che hanno partecipato ieri alle manovre per disincagliare il portacontainer gigante Ever Given, tirando "da tre diverse direzioni". (ANSA).