Suez: arrivati altri 2 rimorchiatori, uno è italiano

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Altri due rimorchiatori sono arrivati stamani nel Canale di Suez in Egitto per partecipare ai lavori per disincagliare il gigantesco portacontainer Ever Given, che da martedì blocca il passaggio in una delle vie d'acqua più importanti del mondo. Lo riporta Al Arabiya. Si tratta dell'italiano Carlo Magno e dell'olandese Guard Alp arrivati stamattina presto, secondo il sito MarineTraffic.com.

I rimorchiatori, ha spiegato la Bernhard Schulte Shipmanagement che gestisce l'Ever Given, spingeranno la nave da 400 metri mentre le draghe continuano ad aspirare la sabbia e il fango incrostato da sotto l'imbarcazione. (ANSA).