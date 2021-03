Costa d'Avorio: premier Bakayoko morto di cancro in Germania

Il primo ministro della Costa d'Avorio, Hamed Bakayoko, è morto di cancro a 56 anni in un ospedale in Germania dove era ricoverato per le terapie. Lo ha reso noto in un comunicato il presidente, Alassane Ouattara.

Bakayoko era primo ministro dallo scorso luglio, quando era succeduto ad Amadou Gon Coulibaly, deceduto al suo rientro in patria dopo due mesi passati in Francia per curare una patologia cardiaca. (ANSA).