Naufragio in Tunisia, morti 14 migranti, 139 in salvo

(ANSA) - TUNISI, 09 MAR - Quattordici migranti sono morti in un naufragio al largo di Sfax, nell'est della Tunisia, mentre altri 139 sono stati tratti in salvo. Lo rende noto la guardia nazionale tunisina. Tra le vittime ci sono anche 4 bambini.

Salpati nella notte a bordo di due imbarcazioni di fortuna, i migranti provenivano per la maggior parte dall'Africa subsahariana per tentare di raggiungere l'Europa, ha precisato il portavoce, Houcem Eddine Jebabli. (ANSA).